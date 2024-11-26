Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Об этом 26 ноября сообщил 12-й канал израильского телевидения.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал военному кабинету страны принять данное соглашение. Он предупреждал, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит договорённости, то Израиль будет снова атаковать.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября ливанская газета An Nahar написала, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня в ближайшие дни. Отмечалось, что договорённость включала в себя выборы президента Ливана, которые не могли провести с конца 2022 года после окончания срока правления экс-главы государства Мишеля Ауна. Нарушение любого из пунктов соглашения любой стороной может быть расценено как срыв договорённостей и привести к возобновлению боевых действий.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале сухопутного вторжения в южные районы Ливана в рамках проведения операции «Стрелы севера». Израильская авиация неоднократно атаковала Бейрут и близлежащие районы, называя целями ударов выявленные объекты шиитского движения. Атаки израильских ВВС сопровождались жертвами среди мирного населения. «Хезболла» со своей стороны также наносила удары, в основном по северным районам Израиля, с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.