Бейрут, 26 ноября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Ливан и Израиль договорились о прекращении огня в ближайшие дни. Об этом 25 ноября сообщила ливанская газета An Nahar.

ИА Регнум Цахал vs Хезболла

«Посетили [спикера ливанского парламента Набиха, — Прим. ред.] Берри: в ближайшие 36 часов прекращение огня будет достигнуто», — написали журналисты в соцсети Х.

Источник «РИА Новости» в ливанских политических кругах подтвердил, что соглашение достигнуто. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявит о прекращении огня в ближайшие дни, скорее всего в среду, 27 ноября, уточнил он.

Отмечается, что договорённость включает в себя выборы президента Ливана, которые не могли провести с конца 2022 года после окончания срока правления экс-главы государства Мишеля Ауна.

Нарушение одного из пунктов соглашения любой стороной может быть расценено как срыв договорённостей и привести к возобновлению боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале сухопутного вторжения в южные районы Ливана в рамках проведения операции «Стрелы севера». Израильская авиация неоднократно атаковала Бейрут и близлежащие районы, называя целями ударов выявленные объекты шиитского движения. Атаки израильских ВВС сопровождались жертвами среди мирного населения. «Хезболла» со своей стороны также наносила удары, в основном по северным районам Израиля, с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что российская сторона глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом страны.