Одесса, Украина, 26 ноября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Работающий в Одессе курьер рассказал, что потерялся в городе из-за переименования улиц. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

«Я не понимаю, куда мне надо ехать с этими переименованиями улиц <…> Я дезориентирован в пространстве», — рассказал он.

Курьер назвал переименование совершенно ненужной суетой.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим проводит политику переименования топонимов, называя это кампанией по «декоммунизации» и «деколонизации». В сентября Верховная рада утвердила новые названия 327 населённых пунктов. В Одесской области село Роща решено назвать Новым Парижем, а село Червоногорка Сумской области — селом Масонов.

В августе Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ сообщила, что за последние 10 лет только в Киеве переименовали 555 улиц, проспектов, бульваров, площадей и переулков из 2845, названия которых связаны с русским и советским прошлым. При этом новые топонимы имеют нацистское происхождение.