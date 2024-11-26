Москва, 26 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Украинские военные на учебных стрельбах в Польше проходили обучение на симуляторах. Об этом 26 ноября рассказал украинский военнопленный Владимир Молозин.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажёре», — процитировало Молозина ТАСС.

Он рассказал, что военных привели к большому экрану, перед которым стоял американский автоматический станковый гранатомёт MK19. Нужно было стрелять, как в компьютерной игре, но из настоящего оружия.

Одной из проблем обучения был языковой барьер, поскольку большинство инструкторов говорили только по-польски. Помогало то, что некоторые украинские военные немного знали польский благодаря тому, что когда-то работали в Польше. Они выступали в роли переводчиков.

Уроженец Полтавской области Молозин рассказал, что его мобилизовали несмотря на гипертоническую болезнь второй степени. В Польше он проходил обучение в районе в составе 152-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября пленный украинский военный Максим Мусиец рассказал, что на учебных стрельбах бойцам ВСУ выдавали боеприпасы из Польши, нередко взрывавшиеся в стволах. Бракованными снарядами могло разорвать дуло или газовую коробку.

В результате военные получали серьёзные травмы. Один из знакомых Мусиеца остался без пальцев руки после стрельбы из пулемёта. Командиры эти ранения не фиксировали и информацию о них никуда не передавали. С этой ситуацией столкнулись бойцы 58-й бригады ВСУ.