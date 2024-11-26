Москва, 26 ноября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. После масштабной реставрации объект культурного наследия федерального значения павильон № 1 «Центральный» (главный) на ВДНХ стал современным выставочным пространством. В отреставрированном павильоне будут проходить культурные и образовательные мероприятия, а сегодня там можно увидеть работы художников, которые представляет Третьяковская галерея в рамках выставки отечественного искусства ХХ–XXI веков.

Mos.ru ВДНХ создала условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

Выставка картин Третьяковской галереи стала первым культурным мероприятием в обновленном павильоне. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Александра Герасимова и современных художников, связанные с историей строительства павильона и тем временным периодом. Особое место занимают скульптуры и монументы, включая знаменитую композицию «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, а также мозаика и картины, посвящённые труду и патриотизму.

Mos.ru ВДНХ создала условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

Во время реставрации специалисты сохранили архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения, а также обновили его с учетом современных стандартов. Теперь помещения соответствуют музейным нормам, что позволит сотрудничать с ведущими учреждениями культуры и выставлять ценные экспонаты.

Специально для выставки Третьяковской галереи изготовили восемь уникальных модульных витрин с антибликовым стеклом. Это одни из самых больших таких изделий в России — их высота составляет четыре метра, а ширина — от шести до девяти метров.

Витрины не только обеспечивают сохранность картин, но и соблюдают необходимый температурно-влажностный режим при отсутствии сильного воздействия света. При этом посетители могут детально рассмотреть каждый из экспонатов.

Масштаб павильона и уникальные конструкции выставочных витрин позволили представить работы выдающихся советских художников, которые ранее не демонстрировали в основной экспозиции Третьяковской галереи.

В 2023 году в рамках международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» павильон № 1 «Центральный» получил награду в номинации «Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века». Всего в конкурсе принимало участие 1229 проектов из 72 стран.