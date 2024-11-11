Москва, 11 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по увеличению перевозок грузов по восточному полигону железных дорог. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

ИА Регнум

«Принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог, обратив особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера», — отмечается в документе.

Поручение дано правительству РФ совместно с ОАО «Российские железные дороги». Срок исполнения — 15 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что расширение Восточного полигона железных дорог является самым важным и крупным проектом в сфере транспорта на Дальнем Востоке. Он напомнил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. км и модернизировано свыше 5 тыс. км пути.

20 декабря 2023 года Путин заявил, что своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей.