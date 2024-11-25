Лондон, 25 ноября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Индии местный житель проснулся во время церемонии сожжения на погребальном костре. Об этом 25 ноября сообщила британская газета Daily Mail.

Viral Press

По информации издания, индиец потерял сознание после эпилептического припадка. Врачи заявили, что его сердце перестало биться, и не стали проводить посмертное исследование, направив тело в морг.

Отмечается, что незадолго до церемонии сожжения очевидцы заметили, что он двигается, и успели спасти от смерти. Расследование показало, что врачи не проводили вскрытие, а подготовили отчёт о смерти «по бумагам». Трех медиков отстранили от работы по обвинению в халатности.

Тем не менее индиец всё равно умер по пути в больницу от побочных эффектов стресса, повлиявших на его заболевание.

Как передавало ИА Регнум, в июле гражданку США обнаружили прикованной цепью к дереву в индийских джунглях. Её правая нога распухла, она была сильно обезвожена и не могла говорить. Первую помощь ей оказали в ближайшей больнице, а затем перевезли в более современное медучреждение. Как долго она находилась в лесу, неизвестно. В больнице с помощью записки женщина объяснила, что в лесу её оставил бывший муж, а без пищи она провела 40 дней.