Мумбаи, Индия, 31 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Гражданку США Лалиту Кайи Кумар обнаружили прикованной цепью к дереву в индийских джунглях. Женщина рассказала, что не ела больше месяца, сообщило 30 июля издание Daily Mail.

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Местный пастух нашёл 50-летнюю Кумар, когда пошёл на доносившиеся из джунглей звуки. Это произошло в окрестностях деревни Сонурли, примерно в 280 милях от Мумбаи.

Из-за железной цепи правая нога женщины распухла, она была сильно обезвожена и не могла говорить. Первую помощь ей оказали в ближайшей больнице, а затем перевезли в более современное медучреждение.

Как долго Кумар находилась в лесу, неизвестно. В больнице с помощью записки женщина объяснила, что в лесу её оставил бывший муж, а без пищи она провела 40 дней.

Местные власти отмечают, что жизнь женщины вне опасности, но ей требуется медицинское наблюдение. Она слишком слаба, страдает от нарушений психики и не в состоянии дать показания, говорится в публикации.

Кумар родилась в США и жила в Индии последние десять лет. Её бывший муж — уроженец штата Тамилнад, полиция возбудила в отношении него дело о покушении на убийство.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Нью-Дели восьмилетнюю девочку спасли через сутки после того, как её похитил педофил. Мужчина увидел игравшую на улице девочку и заманил к себе домой, где подверг истязаниям. Полицейские нашли ребёнка по записям с камер видеонаблюдения и задержали преступника. Девочку поместили в больницу.