Одесса, Украина, 25 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Одессе 25 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!» — написал он.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Также мэр сообщил о приближении разведывательного дрона к Одессе.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ранее ведомство неоднократно заявляло, что российские войска в ходе специальной военной операции наносят удары только по военной инфраструктуре и объектам, использующимся в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» вечером 24 ноября сообщило о взрывах в Киеве. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу.

Рано утром 24 ноября в Киеве, по данным телеканала ТСН, также на фоне воздушной тревоги были слышны взрывы. Позже глава администрации Киевской области Руслан Кравченко сообщил, что в регионе произошёл пожар на промышленном предприятии. Никто не пострадал.