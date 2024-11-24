Власти Киевской области заявили о пожаре на промышленном предприятии
Кравченко: на промышленном предприятии в Киевской области произошёл пожар
Киев, 24 ноября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В Киевской области повреждено промышленное предприятие, заявил глава администрации региона Руслан Кравченко.
По его словам, на объекте произошёл пожар, который был потушен. Название предприятия Кравченко не сообщил. Пострадавших, по его словам, нет.
Ранее в Киевской области в течение шести часов звучал сигнал воздушной тревоги.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, 24 ноября сирены работали в Киеве и в семи украинских областях. Это Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале также сообщало о взрывах в Чернигове.
Как передавало ранее ИА Регнум, ранним утром воскресенья взрывы также прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты украинского министерства, воздушная тревога была объявлена в городе в 04:45 мск. Кроме того, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области.