Киев, 24 ноября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В Киевской области повреждено промышленное предприятие, заявил глава администрации региона Руслан Кравченко.

Ксения Михайлова/РИА Новости

По его словам, на объекте произошёл пожар, который был потушен. Название предприятия Кравченко не сообщил. Пострадавших, по его словам, нет.

Ранее в Киевской области в течение шести часов звучал сигнал воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, 24 ноября сирены работали в Киеве и в семи украинских областях. Это Житомирская, Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале также сообщало о взрывах в Чернигове.

Как передавало ранее ИА Регнум, ранним утром воскресенья взрывы также прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты украинского министерства, воздушная тревога была объявлена в городе в 04:45 мск. Кроме того, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области.