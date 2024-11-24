Киев, 24 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:19 мск.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Подробной информации о прогремевших в Киеве взрывах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном Украине Запорожье вечером 24 ноября прогремели взрывы.

Ранним утром 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действовала в Киеве с 04:45 мск.