В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана
В полиции ОАЭ сообщили, что причастные к убийству раввина Цви Когана арестованы
Абу-Даби, 24 ноября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Полиция Объединённых Арабских Эмиратов арестовала причастных к убийству гражданина Молдавии и Израиля раввина Цви Когана. Об этом сообщается в заявлении МВД страны.
Тело 28-летнего раввина Цви Когана было найдено в автомобиле в 150 км от Абу-Даби. Мужчина пропал 21 ноября.
«Правоохранители в рекордный срок арестовали причастных к убийству Когана. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — сообщило ведомство.
Цви Коган состоял в религиозном движении «Хабад». Любой еврей в любой точке мира может обратиться к представителям этой организации и получить необходимую помощь.
В Израиле назвали похищение и убийство Когана антисемитским терактом. К расследованию подключился «Моссад». В причастности к организации убийства Израиль подозревает Иран.
Ведётся расследование.
Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что поручила киллеру расправиться с президентом Фердинандом Маркосом — младшим в случае, если она будет убита в результате заговора.
Профильные ведомства отреагировали на угрозы. Служба безопасности президента заявила, что меры по его охране усилены.
Дутерте позже заявила, что не угрожала президенту, а только подчеркнула предполагаемую угрозу своей безопасности.