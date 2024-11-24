Абу-Даби, 24 ноября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Полиция Объединённых Арабских Эмиратов арестовала причастных к убийству гражданина Молдавии и Израиля раввина Цви Когана. Об этом сообщается в заявлении МВД страны.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Тело 28-летнего раввина Цви Когана было найдено в автомобиле в 150 км от Абу-Даби. Мужчина пропал 21 ноября.

«Правоохранители в рекордный срок арестовали причастных к убийству Когана. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — сообщило ведомство.

Цви Коган состоял в религиозном движении «Хабад». Любой еврей в любой точке мира может обратиться к представителям этой организации и получить необходимую помощь.

В Израиле назвали похищение и убийство Когана антисемитским терактом. К расследованию подключился «Моссад». В причастности к организации убийства Израиль подозревает Иран.

Ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что поручила киллеру расправиться с президентом Фердинандом Маркосом — младшим в случае, если она будет убита в результате заговора.

Профильные ведомства отреагировали на угрозы. Служба безопасности президента заявила, что меры по его охране усилены.

Дутерте позже заявила, что не угрожала президенту, а только подчеркнула предполагаемую угрозу своей безопасности.