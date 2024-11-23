Манила, 23 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что поручила киллеру расправиться с президентом Фердинандом Маркосом — младшим в случае, если она будет убита в результате заговора. Об этом сообщает 23 ноября телеканал GMA.

Aaron Favila/AP/TASS Вице-президент Филиппин Сара Дутерте

Угрозы в адрес главы государства, которого также называют Бонгбонгом (ББМ), его жены Лизы Аранеты и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса прозвучали накануне после того, как руководителя аппарата вице-президента Зулейку Лопес задержали по подозрению в неправомерном использовании бюджета. В ходе брифинга Дутерте в резких выражениях обвинила президента во лжи.

«Не беспокойтесь о моей безопасности. Я поговорила с одним человеком и сказала, что, если меня убьют, убейте ББМ, Лизу Аранету и Мартина Ромуальдеса. Без шуток», — сказала Дутерте.

Она добавила, что потребовала от киллера обязательно совершить все убийства, и он согласился.

Профильные ведомства отреагировали на угрозы. Служба безопасности президента заявила, что меры по его охране усилены.

Дутерте позже заявила, что не угрожала президенту, а только подчеркнула предполагаемую угрозу своей безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, у власти на Филиппинах находятся представители семейных кланов государственных деятелей. Вице-президент Дутерте — дочь бывшего главы государства Родриго Дутерте, который в настоящее время находится под следствием. Президент Бонгбонг Маркус приходится сыном бывшему диктатору Фердинанду Маркосу — старшему.