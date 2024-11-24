Чернигов, Украина, 24 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В городе Чернигове на севере Украины прогремели взрывы, сообщило 24 ноября украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Youtube/DJI

«Сообщают о взрыве в Чернигове. На область идёт атака «Шахедов», — сказано в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент сирены работают в Киеве и в семи украинских областях — в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской.

При этом никакой информации от Минобороны РФ об этом не поступало.

Как передавало ранее ИА Регнум, ранним утром 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве с 04:45 мск.

Кроме того, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области. Серия взрывов ночью 22 ноября прозвучала в Сумах на Украине. Сигнал тревоги, предупреждающий об опасности с воздуха, был также включён в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.