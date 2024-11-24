Молдавия, 24 ноября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Контракт президента Молдавии Майи Санду с «Газпромом» убил экономику страны, заявил 24 ноября бывший премьер Молдавии, глава Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, данный контракт стал причиной резкого роста цен на газ, а также привёл к экономическому кризису в стране.

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти Молдавии заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «РИА Новости» заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он также сказал, что аудит долга проводился с нарушениями, потому «Газпром» его не принял.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Еврокомиссия активно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. По его словам, на данный момент российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, а также Италия в небольших объёмах.