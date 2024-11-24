Вашингтон, 24 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл встречу со своим преемником конгрессменом Майком Уолтцем и обсудил с ним вопросы внешней политики, сообщает портал Axios.

Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

«Салливан и Уолтц рассмотрели широкий спектр вопросов, включая национальную безопасность и внешнеполитические аспекты, такие как война в Газе и связанные с ХАМАС заложники», — сказано в публикации.

По данным источников, их встреча состоялась на текущей неделе. Она стала первой после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении назначить Уолтца своим помощником по вопросам нацбезопасности Штатов.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Салливан отказался признать, что США участвуют в конфликте на Украине. Если бы Вашингтон предоставил киевскому режиму «разрешение» бить американскими ракетами ATACMS по территории России, это не сделало бы Штаты участником конфликта, заявил он.

12 ноября Трамп предложил Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Газета The Wall Street Journal охарактеризовала Уолтца как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю.