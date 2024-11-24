Лондон, 24 ноября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Киевский режим может разместить бойцов ВСУ в европейских странах в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, пишет обозреватель газеты The Sunday Times Марк Урбан.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Журналист отмечает, что одним из условий российской стороны на переговорах будет сокращение числа личного состава ВСУ, в связи с чем большинство бойцов могут перебросить в европейские страны.

«Одним из возможных путей считается разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны», — сообщает он.

Урбан добавил, что, согласно второму варианту, на территории Украины разместят западное оружие в отсутствие личного состава, чтобы обеспечить быстрые сроки развёртывания в случае начала нового конфликта.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что конфликт на Украине может быть окончен, если НАТО перестанет разжигать военные действия. Медведев назвал альянс полноценным участником конфликта и заявил, что применение дальнобойного оружия только отдаляет мирное урегулирование.