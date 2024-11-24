Чикаго, США, 24 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. США неизбежно проигрывают в украинском конфликте и уже никак не могут повлиять на его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Факт в том, что мы ввязались в конфликт, который обречены проиграть. Мы сейчас в отчаянии, и люди судорожно ищут способы исправить ситуацию, но я с грустью могу сказать, что такого способа не существует», — сказал он.

Политолог уточнил, что Россия одерживает победу на поле боя, а решение применять американские ATACMS не повлияет на ситуацию, особенно учитывая, что в распоряжении киевского режима имеется лишь небольшое количество таких ракет.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.