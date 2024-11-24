Москва, 24 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В преддверии Дня матери в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Москве состоялась праздничная программа. Для матерей и жен участников СВО провели лекции, мастер-классы, сеансы релаксации, концертную программу и творческий вечер. В центре собралось более 100 человек — родственников участников специальной военной операции.

Форум матерей военнослужащих

Для всех женщин были доступны экспресс-макияж и причёска, мастер-класс по коллажированию, «Карта желаний», скрапбукинг-кафе «Семейный альбом». Кроме того, для них прошли лекция по стилю и имиджу и мастер-класс по созданию образа. Среди других мероприятий — рисование на холсте акриловыми красками и сеансы комплексной дыхательной релаксации.

В то время как мамы занимались своим внешним видом и саморазвитием, дети находились под чутким присмотром специалистов: они готовили завтрак и рисовали открытки для своих мам, наносили аквагрим, смотрели кукольный спектакль «Колобок» и даже создавали мультфильмы.

Все семьи могли принять участие в песочной терапии, росписи деревянных украшений для дома, посмотреть концертную программу и многое другое.

«День мамы — очень важный день в жизни любой семьи. Сегодня мы отдали детей в руки внимательных сотрудников и смогли посвятить время себе», — отметила Ольга, супруга участника СВО. По её словам, каждой женщине дарована великая роль — быть матерью, а это значит — опорой и поддержкой для своих детей и мужей.

Помощь и содействие участникам специальной военной операции и членам их семей в столице предоставляются на базе Единого центра поддержки. Москва первой в стране создала такой центр, где оказывается комплексная помощь участникам СВО и их родственникам, а также реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы.

В центре созданы все условия для семей с детьми — детская игровая, комната матери и ребёнка, библиотека и кафе, настольные игры, регулярно проводятся развлекательные и культурно-просветительские мероприятия.