Москва, 24 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Европе ещё остались здравомыслящие политики, однако к ним предпочитают не прислушиваться, заявил 24 ноября пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

По словам официального спикера Кремля, в Москве слышат заявления политиков Сербии, Венгрии и других стран Европы, призывающих ЕС одуматься и не совершать необдуманных действий.

«Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента также добавил, что политикой в Европе на данный момент руководят США, поэтому мнение здравомыслящих европейских политиков для Вашингтона не авторитетно.

Многие западные страны на сегодняшний день действуют в пользу США во вред собственным интересам, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин. По его словам, сохранение контроля Вашингтона над Европой в итоге приведёт к ослаблению системы подчинённости.

Как передавало ИА Регнум, Европе нужно организовать себя по-новому, пересмотреть отношения с Россией, а затем заняться строительством полноценного и справедливого мирового порядка, призывал в сентябре президент ФранцииЭммануэль Макрон.