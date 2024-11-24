Москва, 24 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Разработка новых видов вооружений, в том числе ракетной системы «Орешник», в рамках сложившейся геополитической ситуации является абсолютно засекреченным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, насколько узкий круг лиц знал о скором применении «Орешника». Песков уточнил, что, вероятно, речь шла о совсем узком круге осведомлённых.

Пресс-секретарь также признался, что сам не имел информации об «Орешнике». Он узнал об указанной системе только после того, как о применении её публично объявил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер объявил об успешном испытании ракеты «Орешник». По его словам, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что российские военные успешно поразили ракетой «Орешник» объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в украинском городе Днепропетровске. В ведомстве также отметили, что все боевые блоки ракеты достигли цели.