Москва, 24 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский назвал три самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, самыми распространёнными схемами афер стали взлом аккаунта на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонок от фейковых российских ведомств.

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий — это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев», — приводит его слова «РИА Новости».

Сергей Велигодский также добавил, что на взлом аккаунта и обман через сервис «Госуслуг» приходится 40% случаев правонарушений, так как преступники нашли способ обойти систему. Жертве отправляют письмо на почту или SMS с номером подставного телефона и сообщением, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит и в разговоре с фейковой службой безопасности делает то, что ему говорят.

Как передавало ранее ИА Регнум, банкиры Сбербанка рассказали о способах мошенничества с использованием высокоуровневых дипфейков. Велигодский поделился, что сегодняшние преступники объединяют традиционные методы манипулирования с современными технологиями.

Также эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова сообщила, что теперь правонарушители для получения доступа к данным пользователей мессенждера Telegram рассылают сообщения с файлом, который содержит вредоносную программу. В сообщениях злоумышленники задают жертве вопрос, её ли фотография установлена в профиле.