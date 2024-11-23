Москва, 23 ноября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Мошенники для получения доступа к данным пользователей мессенждера Telegram рассылают им сообщения с файлом, который содержит вредоносную программу. Об этом сообщила журналистам эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В указанных сообщениях злоумышленники задают жертве вопрос, её ли фотография установлена в профиле.

«Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?» — уточнила Храпунова, которую цитирует «РИА Новости».

При этом, как отметила специалист, прикреплённого фото не видно, а сообщение закрыто для просмотра. Кроме того, оно выглядит как файл с расширением АРК. Эксперт пояснила, что, когда жертва скачивает его, на устройство устанавливается вредоносная программа.

Эта уловка позволяет мошенникам получить доступ к информации, включая данные в приложениях онлайн-банков. Храпунова подчеркнула, что у фотографий не может быть расширения АРК.

Эксперт порекомендовала пользователям установить на свои устройства антивирус, запретить в настройках гаджетов автоматическую загрузку программ, файлов и фото, а также относиться с сомнением к сообщениям от неизвестных людей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае появилась информация о том, что мошенники, выдающие себя за сотрудников техподдержки, связываются с пользователями Telegram и предлагают отменить якобы полученную заявку на удаление аккаунта. Так они пытаются получить доступ к аккаунту жертвы.

В начале сентября стало известно, что мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники решили заражать смартфоны граждан России вредоносными программами и похищать их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту, где появлялось сообщение о том, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.

Ранее, в ноябре, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что за подарочными подписками на Telegram Premium могут скрываться мошенники. С целью обмана людям отправляют поддельную ссылку, похожую на ссылку мессенджера. Затем от имени пользователя злоумышленники просят перевести деньги на банковскую карту. Переход по такой ссылке может привести к взлому аккаунта на «Госуслугах», а после — к краже денег, личных данных и аккаунта в Telegram.