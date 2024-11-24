Берлин, 24 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Киевскому режиму и его западным союзникам необходимо начинать диалог с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью британской газете The Times заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

По мнению политика, военного решения не будет.

«Я считаю, что в определенный момент — и ответственные люди сегодня должны определить этот момент — нам понадобятся разговоры. Чисто военного решения не будет», — высказала мнение Меркель.

Она посоветовала всем «сохранять искренность» и последовательность в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом и «прислушиваться к его аргументам».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине, заявила 22 ноября Ангела Меркель.

Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Тогда Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози выступили против вступления Украины и Грузии в альянс, в результате чего их присоединение к блоку было отложено на неопределённый срок.