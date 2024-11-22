Берлин, 22 ноября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине, заявила 22 ноября бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и Ангела Меркель

«Как при новом миропорядке после окончания холодной войны можно было поддерживать контакты с таким политиком, как Путин? Нужно попробовать приобщить его к всеобщему процветанию», — сказала Меркель.

По словам бывшего канцлера, одним из вариантов подобного приобщения стало строительство газопровода «Северный поток». Меркель добавила, что хотя эта попытка провалилась, она не считает её ошибкой.

«Я приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая сложилась сейчас», — заключила Меркель.

Как передавало 21 ноября ИА Регнум, Меркель рассказала в своих мемуарах о том, что её всегда поражала уверенность президента России в собственной правоте. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.

Также, по её мнению, Путин всегда требовал к себе серьёзного и уважительного отношения. Меркель добавила, что «Россия не исчезнет с карты мира».

Конфликт на Украине не случился бы, если бы Ангела Меркель прислушалась к избранному президенту США Дональду Трампу, считает американский дипломат Ричард Гренелл. Он также отметил, что и Меркель, и действующий глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах.