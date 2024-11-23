Москва, 23 ноября, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Вашингтон может передать Киеву ядерное оружие лишь находясь в невменяемом состоянии. Об этом заявил 22 ноября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

National Museum of the USAF Ядерное оружие США

«Только в том случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор назвал это лучшим способом затянуть Запад в ядерную преисподню.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября британское издание Express со ссылкой на военного эксперта заявило, что избранный американский президент Дональд Трамп может секретно передать Киеву ядерное оружие. Это может быть сделано для того, чтобы в Киеве могли сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападёте на нас, мы разбомбим Москву».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что заявления о возможных поставках ядерного оружия на Украину являются вбросом и блефом. Лондон пытается создать прецедент нагнетания обстановки между Россией и США, добавил он. Если Москва узнает о наличии ядерного боеприпаса на Украине и готовности его применить, то Россия тут же нанесёт ответный удар, руководствуясь обеспечением собственной безопасности, отметил эксперт.