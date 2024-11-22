Благовещенск, 22 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Яркий объект, пролетевший по небу, сняли на видео жители города Благовещенска в Амурской области. Ролики появились 22 ноября в социальных сетях и Telegram-каналах.

Кадр из видео

Очевидцы сообщали, что заметили в небе «неопознанные летающие объекты». В одном случае болид попал в объектив видеорегистратора. Другой оператор снял движущийся объект с двумя светящимися хвостами.

По словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, внимание людей привлёк момент входа небольшого метеороида в атмосферу Земли.

«Скорее всего, размеры были совсем небольшие, менее метра. Когда болид вошёл в атмосферу, скорее всего, он полностью сгорел… И место падения затруднительно определить», — сказал учёный RT.

В целом подобные явления происходят довольно часто, но гораздо реже — над густонаселёнными районами. В данном случае, можно сказать, повезло, отметил Нароенков.

Как сообщало ИА Регнум, в январе падение небольшого небесного тела наблюдали жители Германии — в небе над Берлином, предположительно, взорвался астероид около 1 метра в диаметре, оставивший длинный световой след.

В том же месяце «огненный шар» появился в небе над Японией. По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, каждый год на Землю падают несколько сотен тысяч тонн метеоритного вещества, но из-за того, что многие жители планеты успевают снять такие явления на смартфоны, возникает ощущение, что они происходят чаще.