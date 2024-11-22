Москва, 22 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в российский плен сдались 82 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 22 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на курском направлении», — сообщили в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве проинформировали, что ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».

За неделю ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации до 13 860 военных. Наибольшие потери они понесли в зонах действия российских воинских группировок «Юг» и «Запад»: до 3845 и 3210 бойцов соответственно.

В зонах действия группировок «Север» и «Центр» противник потерял до 2620 и 2680 военных, в зонах действия группировок «Восток» и «Днепр» — до 975 и 530 военных.

18 ноября ИА Регнум передавало, что украинские войска за сутки потеряли в Курской области 420 военнослужащих, больше 20 бойцов сдались в плен.