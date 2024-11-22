Ханты-Мансийск, 22 ноября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. «РН-Юганскнефтегаз» (нефтедобывающее предприятие «Роснефти») передало 855 единиц новой хоккейной экипировки в 10 спортивных школ ХМАО-Югры. Школьники получили удобную форму, современное снаряжение и аксессуары.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» приобрела экипировку для спортивных школ Югры

Так, в школы поставили профессиональные клюшки для полевых игроков и вратарей от 6 до 14 лет с различными характеристиками, коньки и шлемы, специальные сумки из прочных тканей для удобной транспортировки объемного хоккейного инвентаря.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» приобрела экипировку для спортивных школ Югры

«РН-Юганскнефтегаз» также финансирует строительство культурно-досуговых и спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, детских садов и школ, участвует в развитии образовательной сферы в рамках соглашения о сотрудничестве «Роснефти» с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.