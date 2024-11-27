Москва, 27 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Доступ в интернет даёт детям и подросткам огромное количество возможностей для обучения и общения. Чтобы использовать эти ресурсы максимально эффективно и уверенно, важно развивать знания и навыки грамотного поведения в цифровой среде.

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Именно поэтому проверять цифровую грамотность и формировать навыки безопасного поведения вот уже третий год помогает Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». В этом году она пройдет с 26 ноября по 23 декабря при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Организаторами выступают АНО «Национальные приоритеты», Минцифры России и образовательная платформа Учи. ру.

Принять участие в олимпиаде могут все школьники с 1-го по 11-й класс. Пройти задания можно на платформе Учи.ру как в школе, так и из дома. Для этого необходим всего час свободного времени. Ребята, решившие все задания, получат дипломы, грамоты или сертификаты в зависимости от количества набранных баллов.

Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, а их игровой формат не только знакомит с различными вариантами наиболее безопасного и этичного поведения в интернете, но и помогает освоить правила использования электронных средств связи и ухода за ними, а также развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память.

Например, выполняя задания олимпиады, школьники научатся создавать надежные пароли и безопасно использовать соцсети. Также ребята смогут узнать, как совершать онлайн-покупки и при этом защитить свои личные данные. Весь полученный опыт ляжет в основу цифровой грамотности и поможет увереннее ориентироваться в виртуальном пространстве, отмечают организаторы.

И с каждым годом участников олимпиады становится всё больше. В 2023 году проверить свои знания по кибербезопасности смогли более 2,3 млн школьников, что почти на 20% больше, чем в 2022 году. Многие участники собираются вновь проверить свои силы.

«Вопросы и задания олимпиады мне показались интересными. Я набрал 78 баллов из 80, значит, что-то по этой теме я пока не знаю», — поделился ученик 8-го класса вологодской школы № 33 Иван Шахов.

«Всегда считал, что разбираюсь в вопросах безопасности своих личных данных в соцсети, но недавно мой аккаунт взломали, и стоило больших усилий его восстановить. Сейчас читаю статьи по этой тематике и готовлюсь вновь участвовать в олимпиаде», — отметил десятиклассник из Барнаула Максим Е.

Уже два года вместе с дочерью в олимпиаде участвует жительница Амурской области Ирина Б. Она отмечает, что задачи изложены в интересной и увлекательной форме. И всегда задания моделируют ситуации, которые потенциально могут возникнуть в сети.

«Например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. И мы должны были проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Также была возможность познакомиться с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, научиться уверенно и правильно искать и использовать информацию в сети», — поделилась Ирина.

Как сообщало ИА Регнум, приобретение россиянами навыков безопасного пользования интернетом — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика».

По нацпроекту реализуется Всероссийская программа кибергигиены. Входящий в нее ресурс «КиберЗОЖ» разъясняет пользователям, что такое фишинг, как устанавливать надежные пароли и делать безопасные онлайн-покупки. Проект «Кибербуллинг» посвящён борьбе с интернет-травлей, а на ресурсах «Выучи свою роль» и «Прокачай скилл защиты» можно ознакомиться с рекомендациями по противодействию интернет-мошенникам и хакерам.

Также на портале «Госуслуги» работает раздел «Кибербезопасность — это просто!», где пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные.