Подольск, Московская область, 22 ноября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту гибели 22-летней девушки, на которую во время шторма упал металлический павильон для курения. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области

21 ноября вечером во время пятибалльного шторма, прошедшего по Москве и области, на территории промышленного парка Гривно в Подольске металлическая конструкция, предназначенная для курения и укрытия от непогоды, упала на девушку. Она скончалась от полученных травм на месте.

Подольская прокуратура проведёт проверку, в ходе которой установят обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действия ответственных должностных лиц.

По сообщениям Telegram-канала Mash, погибшей оказалась 22-летняя сотрудница Ozon, приехавшая на заработки из Башкирии.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Москве и Подмосковье прошёл пятибалльный шторм с сильным ветром, достигающим местами 25 м/с. Синоптики уточнили, что сильные порывы могут стать причиной падения деревьев, конструкций, а также повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередачи.

В «Роскосмосе» показали, как выглядел шторм, обрушившийся на Москву и Московскую область, из космоса со спутника «Метеор-М». В госкорпорации также предупредили, что из-за сильного ветра действовал оранжевый уровень погодной опасности.