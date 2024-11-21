Москва, 22 ноября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. «Роскосмос» опубликовал снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлён пятибалльный шторм, который 21 ноября обрушился на Москву и Подмосковье.

«Роскосмос» Шторм в Москве

В Telegram-канале госкорпорации на снимке из космоса можно увидеть момент прохождения стихии.

В «Роскосмосе» также предупредили, что из-за шторма, сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра — до 25 м/с. Вполне вероятно, по прогнозам синоптиков, в регионах может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА Регнум, метеоролог Евгений Тишковец утром 21 ноября предупредил, что вечером в Москве ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром, который местами достигнет 25 м/с. Синоптик уточнил, что такие сильные порывы ветра могут стать причиной падения деревьев, некоторых конструкций, а также повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередачи.

Пика шторм достигнет с 17 до 22 часов, а затем постепенно затихнет.

10 ноября Тишковец заявил, что в Центральной России ожидается мягкая и снежная зима. Он добавил, что самый холодный сезон в году наступит в этой части страны только в декабре.