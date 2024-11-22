ДНР, 22 ноября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил окрестности города Курахова (ДНР). Об этом он сообщил 22 ноября.

Пс Дениса Пушилина/ТАСС

Он прибыл в освобождённый российскими военными населённый пункт Кураховка.

«Могу сказать, что находимся сегодня в Кураховке, очень созвучно. К сожалению, пока ещё не Курахово, но это всё очень близко», — сказал глава региона в видеообращении в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российские войска продвинулись в центр Курахово и водрузили флаг России на высоте западнее Урожайной улицы. Он добавил, что Вооружённые силы РФ заметно дальше продвинулись в северной части города, в том числе по южному берегу Кураховского водохранилища.