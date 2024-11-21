Вашингтон, 22 ноября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Власти США планируют обсуждать с Индией обвинения в коррупции, выдвинутые против руководства индийского промышленного конгломерата Adani Group. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Представитель администрации США отметила, что отношения между двумя странами «чрезвычайно прочные, имеют прочный фундамент».

«Мы считаем и уверены в том, что продолжим обсуждать этот вопрос и другие вопросы, которые могут возникнуть», — пояснила Жан-Пьер, добавив, что переадресовала бы вопрос в комиссию по ценным бумагам и биржам и министерство юстиции для получения более конкретной информации о деталях обвинений против Adani Group.

По данным ТАСС, руководству конгломерата выдвинули обвинения в даче взяток и махинациях. Главный обвиняемый — миллиардер Гаутам Адани. По версии следствия, с 2020 по 2024 год фигуранты незаконно заплатили индийскому правительству более 250 млн долларов, чтобы обеспечить себе крупные контракты в сфере солнечной энергетики. При этом они использовали средства американских инвесторов.

Состояние Адани составляет 85,5 млрд долларов. Он считается вторым самым богатым человеком в Индии.

Adani Group — одна из крупнейших бизнес-групп в Индии, оказывающая влияние на политическую и экономическую жизнь в стране.

Как сообщало ИА Регнум, ранее инвесткомпания Hindenburg Research обвинила Elara Capital в помощи Adani Group. Речь шла о мошенничестве с бухучётом и манипулировании ценами на акции.

Претендентом на то, чтобы стать обладателем 1 трлн долларов академия Informa Connect Academy, отслеживающая состояние самых богатых людей на Земле, назвала основателя и председателя конгломерата Adani Group Гаутама Адани. Учитывая рост его активов, это может случиться в 2028 году.