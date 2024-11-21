Лондон, 21 ноября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Если Москва запустит по Лондону ядерную ракету в ответ на удары Киева британскими Storm Shadow вглубь РФ, её будет нечем сбить, пишет 21 ноября обозреватель издания Daily Mail Стивен Гловер.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Если, не дай бог, Москва запустит в сторону Лондона ядерную ракету, мы, в отличие от Израиля, вряд ли сумеем ее сбить», — заявил обозреватель.

Журналист отметил, что ранее Киев запустил по российской территории британские крылатые ракеты Storm Shadow. Он добавил, что соответствующее разрешение на удар ВСУ предоставило правительство Британии, поэтому теперь у РФ есть все основания считать, что угроза со стороны западных стран возросла, заключил он.

21 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили за минувшие сутки две крылатые ракеты Storm Shadow. Также средства противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с ИА Регнум рассказал, что ракеты ATACMS и Storm Shadow являются сложными технологиями, и чтобы их запустить, необходимо учиться не менее пяти лет. Таких специалистов, по словам эксперта, на Украине нет.

Перенджиев также отметил, что фактически эти ракетные удары нужно воспринимать как ведение боевых действий США, Британии и Франции против России.