Баку, 21 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Россия и страны БРИКС сыграют ключевую роль в обеспечении продовольствием растущего населения планеты. Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как отметил Гурьев, за последние десять лет Россия в четыре раза нарастила экспорт пшеницы — до 54 млн тонн в прошлом сельскохозяйственном сезоне, укрепив своё лидерство на мировом рынке продовольствия. Также за последние пять лет экспорт российской продукции АПК практически удвоился. Всё это произошло благодаря продуманной государственной стратегии развития АПК, ключевая составляющая которой — увеличение внесения удобрений на поля.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, производительность сельского хозяйства, а значит, и продовольственный суверенитет любого государства напрямую зависит от количества и качества удобрений. «Опыт России — прекрасная тому иллюстрация. Наша страна поступательно наращивает производство удобрений, одновременно развивая АПК и увеличивая урожаи», — отметил он.

«В прошлом году российские аграрии приобрели на 80% больше удобрений, чем в 2018 году. И в два с половиной раза больше, чем в 2013 году», — рассказал глава РАПУ. Также, отметил он, российские производители удобрений наращивают экспортные поставки. Например, за последний год Россия на четверть нарастила поставки минеральных удобрений в страны Глобального Юга — с 23,5 млн тонн в физическом весе в 2022 году до 29,1 млн тонн в 2023 году. «Порядка 1,2 млрд человек в странах Глобального Юга потребляют продукты питания, выращенные с помощью российских удобрений. На долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами витаминов плодородия», — сообщил Андрей Гурьев. Благодаря динамичному развитию АПК, Россия и страны БРИКС сыграют ключевую роль в обеспечении продовольствием растущего населения планеты, подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил, что отечественные компании-производители минеральных удобрений выступают надёжными помощниками государства в достижении роста объёма производства агропромышленного комплекса. Ведь, как не раз подчеркивал глава отраслевой ассоциации Андрей Гурьев, отечественный рынок для производителей удобрений был и остается в приоритете. Кроме того, российские производители удобрений также вносят вклад в борьбу с климатическими угрозами. В партнёрстве с ведущими научными центрами они расширяют ассортимент продукции, создают инновационные продукты для биологизации сельского хозяйства и повышения его устойчивости.

«Разработаны марки с высокой скоростью растворения гранул, марки в виде жидких капель, сохраняющих доступность питательных элементов без воды, что важно в условиях засушливого климата. С дополнительным содержанием кальция, магния, серы и микроэлементов — цинка и бора», — рассказал глава РАПУ. По его словам, применение биопрепаратов, безопасных средств защиты растений в рамках комплексных систем питания даст мощный синергетический эффект для качества и объёма урожая, маржинальности аграриев. «Это решения, которые помогут реализовать адаптационные механизмы в условиях уже наступающих изменений климата», — уверен Гурьев.

Еще одним примером стремительного рывка аграрного сектора может служить Бразилия. «Для этого стране необходимы стабильные поставки удобрений из России, — заявил специальный советник министра сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлос Аугустин. — На данный момент Россия обеспечивает порядка четверти от всего нашего импорта удобрений. При этом наша страна является значимым экспортёром продукции АПК в Россию. Мы готовы продолжать сотрудничество в этой важной для нас области, а также привлекать российские инвестиции во внутреннее производство удобрений в Бразилии».