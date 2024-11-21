Амстердам, 21 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Заседание по иску против Нидерландов за поддержку Израиля состоится 22 ноября в окружном суде нидерландского города Гаага, сообщил журналистам адвокат Ваут Алберс.

GLOBAL LOOK PRESS/DPA/ILIA YEFIMOVICH

Заявление подало несколько голландских и палестинских организаций, обвинивших власти королевства в неспособности обеспечить соблюдение Израилем международного права и предотвратить геноцид в секторе Газа. Решение должно занять от двух до четырех недель.

По информации агентства КаReuters, судебный иск поддержали не только палестинские правозащитные организации и голландские НПО, но и еврейские организации, которые недовольны политикой властей Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Представители судебной инстанции считают, что указанные лица совершили «преступления против человечности» и военные преступления в секторе Газа.

В феврале 2024 года апелляционный суд Гааги вынес решение, что правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 из-за явного риска нарушения гуманитарного права в секторе Газа. Судьи подчеркнули, что речь идёт о «серьёзных нарушениях гуманитарного права» в ситуации, когда из-за атак Израиля погибли тысячи людей. Иск к властям королевства инициировали в декабре 2023 года гуманитарные организации Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum.