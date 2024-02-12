Гаага, Нидерланды, 12 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 из-за явного риска нарушения гуманитарного права в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном решении апелляционного суда Гааги.

Global Look Press

Судьи подчеркнули, что речь идёт о «серьёзных нарушениях гуманитарного права» в ситуации, когда из-за атак Израиля уже погибли тысячи людей. В соответствии с международными правилами поставки товаров военного назначения должны быть запрещены. Прежнее решение об экспорте было ошибочным.

«Это означает, что никакой экспорт запчастей для F-35 в Израиль из Нидерландов невозможен», — констатировали судьи.

Приостановить поставки Нидерланды должны в течение семи дней.

Гуманитарные организации Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum инициировали иск в начале декабря 2023 года. Они заявили, что поставка Израилю запчастей для истребителей нарушает законы и обычаи войны, так как в королевстве знают, что F-35 участвуют в бомбардировках сектора Газа.

Окружной суд Гааги 15 декабря вынес решение в пользу правительства Нидерландов. Согласно позиции властей, вооружение Израилю не поставляется, в стране лишь находится американский распределительный центр. Хранящиеся на территории Нидерландов американские комплектующие предназначены для партнёров, использующих F-35, заявляла министр внешней торговли и развития сотрудничества Лисье Схрейнемахер.