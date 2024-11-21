Москва, 21 ноября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Работа по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ ведётся круглые сутки, активнее всех работают руководители регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости

Он отметил, что многие регионы, так или иначе страдающие от атак со стороны Украины, получают дополнительную поддержку за счёт федерального бюджета. Губернаторы уделяют внимание каждому конкретному случаю.

«Они, действительно, работают днём и ночью, занимаются каждым конкретно взятым человеком, который попал в сложную ситуацию, и, действительно, каждый человек получает помощь», — подчеркнул Песков в интервью «РИА Новости».

Принимаются экстренные меры по восстановлению жилья, тем более с наступлением холодов, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что военные применяют эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от атак украинских беспилотников.