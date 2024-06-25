Краснодар, 25 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Легковой автомобиль BMW, в котором находилось двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Об этом 25 июня сообщил источник ИА Регнум.

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По предварительным данным, водитель автомобиля перепутал педали во время выезда с парковки ТЦ.

Позднее в МВД Краснодарского края уточнили, что все находившиеся в салоне транспортного средства (37-летний водитель, женщина и мальчик) от полученных травм скончались на месте ДТП.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту аварии, в ходе которой установят все причины трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня автобус въехал в здание в американском городе Сиэтле. В результате аварии пострадали 11 человек, которых доставили в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Ранее в этот же день на востоке Москвы электробус врезался в столб и перевернулся. В этот момент в транспортном средстве не было пассажиров, в результате ДТП пострадал только водитель.

Вечером 22 июня около поворота на село Круглое в Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребёнок, ещё двух детей с травмами доставили в больницу.