Курск, 20 ноября, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продемонстрировали видео с дрона, корректировавшего британские крылатые ракеты во время удара якобы по Курской области. Об этом 20 ноября сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Речь идёт об ударе британских ракет Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских. Известно, что ракеты атаковали прилегающие окрестности, сама усадьба XIX века практически не пострадала.

ВСУ около 15:00 мск запустили по посёлку Марьино до 12 британских ракет. По предварительным данным, стратегически важные объекты не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран сообщило, что ВСУ якобы нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Официальных подтверждений данной информации не было.

Официальный представитель премьер-министра Британии Кира Стармера отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения об ударах по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow, написала The Guardian.