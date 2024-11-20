Белгород, 20 ноября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Восемь участников самообороны Белгородской области погибли и 32 получили ранения за время конфликта, сообщил 20 ноября глава региона Вячеслав Гладков, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента ИА Регнум.

Всего в рядах самообороны в Белгородской области — почти 6 тыс. человек, отмечал губернатор.

«По-моему, 32 человека сейчас ранены, 8 погибло», — сказал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области в ходе пресс-конференции также рассказал, что более 600 участников сил самообороны региона получили награды Росгвардии и Министерства обороны.

Аналогов белгородским силам самообороны в других регионах нет, отметил также Гладков. Люди добровольно рискуют жизнью и фактически решают боевые задачи, защищая родную землю, подчеркнул губернатор.