Берлин, 20 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Немецкая газета Bild утверждает, что капитаном китайского судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, якобы является гражданин России.

Global Look Press/Michal Fludra

«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели. Капитан корабля — россиянин», — сказано в публикации.

Авторы материала также отметили, судно привлекло внимание своим странным маршрутом. За ним следовали два корабля ВМФ Дании.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о разрыве, который произошёл на подводном телекоммуникационном кабеле, связывающем Финляндию и Германию.

В этот же день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia.

Из-за повреждения подводного кабеля Германия и Финляндия начали расследование. Инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении, уточнили в МИД двух стран.

C-Lion1 является единственным в Финляндии подводным кабелем, который идёт напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».