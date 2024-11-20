Москва, 20 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. С 23 ноября москвичам станет удобнее пользоваться наземным транспортом, для этого изменены маршруты в 14 районах столицы. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«C 23 ноября улучшим маршруты наземного транспорта в 14 районах столицы и в Одинцовском городском округе Подмосковья. На два новых маршрута выйдут электробусы, а два существующих станут делать удобный заезд к станциям Московского центрального диаметра. Комфортные и быстрые поездки на наземном транспорте — приоритетная задача», — заявил он.

Ликсутов отметил, что в инновационном центре «Сколково» заработает новая транспортная сеть. Он уточнил, что автобусы № 1147а, 1147с и 1147 получат номера Sk2, Sk3 и Sk4 соответственно. Они проследуют по улице Сикорского через новые остановки «Ренова», «Татнефть», «Хадасса Медикал» до конечной остановки «ТМК». А на маршрут Sk3 выйдут современные электробусы, они поедут до станции Солнечная МЦД через посёлки Заречье и Мещерский.

Сообщается также, что были затронуты маршруты № 575 и 781 в районе станции МЦД «Мещерская». Они получили номера 275 и 912 соответственно и теперь будут подъезжать к этой станции. Также указано, что автобус № 650 получит номер 765. Его маршрут будет продлён до Саратовской улицы, жители которой смогут ещё более комфортно добираться до станции метро «Текстильщики».

Как передавало ИА Регнум, ранее ещё в 11 районах Москвы изменились маршруты. Жителям САО, СЗАО, ЗАО и ЮЗАО стало удобнее добираться до станций метро и социальных объектов.

В сентябре власти Москвы изменили восемь маршрутов наземного транспорта в районе четырёх станций открывшейся Троицкой линии метрополитена для удобства пассажиров.