Суджанский район, Курская область, 20 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попала в засаду российских разведчиков в Курской области, сообщает 20 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Работа разведчика в целом непредсказуемая. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой», — приводит агентство слова российского разведчика.

На видео показан стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населённом пункте Русская Конопелька Суджанского районаКурской области. Группа бойцов ВСУ попыталась проникнуть в населённый пункт, но попала в засаду российских разведчиков. Несколько из них были ликвидированы на месте, остальные сдались в плен ВС России.

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