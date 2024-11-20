Севастополь, 20 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В Севастополе днём 20 ноября приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщила пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Global Look Press

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении в Telegram-канале дирекции.

Также сообщается, что рейд Севастополя закрыт.

Ранее 20 ноября было также временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымского мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы безопасности. Причины приостановки не указывались.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края также временно приостанавливалось. Причины не уточнялись. В обратном направлении движение осуществлялось в обычном режиме.

Россия принимает меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, включая Крымский мост, заявил 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Соответствующие поручения были даны главой государства Владимиром Путиным уже давно, добавил Песков.