Москва, 20 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия принимает меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, включая Крымский мост, заявил журналистам 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталия Судец ИА Регнум

Ему задали вопрос по поводу информации в СМИ о том, что Украина может попытаться уничтожить указанный объект. Представитель Кремля уточнил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин уже давно дал поручения по мерам безопасности.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] моста», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края приостанавливалось движение автомобильного транспорта. Причины приостановки движения не уточнялись. В обратном направлении движение осуществлялось в обычном режиме.

В ночь на 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Краснодарского края. Другой пролёт оказался повреждён. В результате теракта погибла супружеская пара. Также пострадала их 14-летняя дочь.

В октябре 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Он обрушил часть шоссе и задел грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Также загорелись семь цистерн. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства этого теракта установлены.