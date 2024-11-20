Липецк, 20 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что не испытывает симпатий к мигрантам, однако отметил, что они важны для экономики региона. Такое заявление он сделал в прямом эфире местного телеканала.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мигрант мигранту рознь. Они есть легальные, а есть нелегальные. Нам, в принципе, ни те ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если её не сварить, продукция не выйдет и, соответственно, не продастся», — сказал он.

Артамонов указал, что труд мигрантов крайне важен и в сфере строительства. Однако он добавил, что мигранты должны соответствовать определённым критериям.

«Миграция должна быль легальной, они должны знать русский язык, желательно без семей здесь и чётко работать в тех отраслях, где нам нужно, а не там, где им хочется», — отметил он.

Губернатор также уточнил, что благодаря рейдам полиции из Липецкой области было выдворено более 200 нелегалов, после чего уровень преступности снизился на 40%.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Министерство труда планирует изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе, заявил 14 октября глава ведомства Антон Котяков. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и правила требуют реформы.