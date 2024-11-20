Курск, 20 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Курской области погиб воевавший на стороне Украины актёр Пётр Великий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя директора театра Александра Майшева в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Ликвидированному бойцу ВСУ было 48 лет. До вступления в ряды украинских военных проработал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т. Шевченко 20 лет. За свою карьеру он сыграл свыше 35 ролей.

В своём сообщении директор театра прикрепил ссылку с реквизитами для финансовой помощи дочери актёра Екатерины Великой, которая также является артисткой.

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