Киев, 11 июня, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Вступившая в ВСУ бывший стилист и костюмер студии «95 квартал» главы киевского режима Владимира Зеленского Александра Рязанцева погибла на фронте, сообщила 11 июня её сестра Валерия Рязанцева в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Шурочки больше нет», — написала она, не сообщив подробности.

Александра Рязанцева активно участвовала в «майдане» в Киеве, в ходе которого произошёл государственный переворот. Она вступила в ВСУ после начала спецоперации на Украине, получила позывной Ялта. Сначала женщина служила в территориальной обороне, а 2 июня 2024 года, когда ей исполнилось 40 лет, написала в соцсетях, что вступила в десантно-штурмовую бригаду.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года стало известно о гибели на фронте вступившего в ВСУ 32-летнего украинского пауэрлифтера Александра Белоконя. Он был бронзовым призёром Кубка Украины по богатырским играм.

В январе погиб, состоявший в рядах украинской армии актёр Владимир Фединчук. Ранее он играл в Ровенском областном музыкально-драматическом театре.